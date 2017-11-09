Пытавшийся сбежать из дома подросток в Петербурге упал с четвертого этажа

В Санкт-Петербурге с четвертого этажа дома на Большой Посадской улице упал подросток, пытавшийся сбежать от опекунов, передает «Фонтанка.ру» в четверг, 9 ноября.

Молодого человека доставили в реанимацию детской городской больницы имени Раухфуса. Врачи диагностировали у него перелом костей лица и закрытую черепно-мозговую травму.

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По данным издания, полиция уже знакома с семьей подростка.

18 октября с высоты третьего этажа сорвался другой житель Петербурга, пытавшийся спустится из окна чужой квартиры по простыням. 38-летний мужчина был нетрезв и после падения был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Ранее троих сбежавших из московского детдома воспитанниц разыскали после жалобы бабушки одной из них детскому омбудсмену Анне Кузнецовой на нежелание силовиков искать ее внучку. Причины побега подростков и действия полицейских стали предметом проверки для следователей Следственного комитета России.