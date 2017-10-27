Силовые структуры
 

В Москве нашли сбежавших из детдома воспитанниц

Перейти в «Мою Ленту»

Московские следователи разыскали и вернули в детский дом трех воспитанниц, сбежавших 18 октября. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обращения уполномоченного по правам ребенка при президенте Анны Кузнецовой, быль установлено местонахождение детей. «Их жизни и здоровью ничего не угрожает, они переданы в воспитательные центры», — отмечается в сообщении СКР.

Сейчас следователи выясняют причины побега девочек, а также проверяют действия полиции, своевременно не оповестившей следственные органы о пропаже детей.

В аппарат детского омбудсмена 25 октября обратилась бабушка одной из пропавших девочек с жалобой на неэффективные поиски пропавших детей. Ее внучка 2003 года рождения с подругой самовольно покинули детдом 18 октября. Заявление о их розыске сразу было подано в полицию, но сотрудники районного отдела не передали эту информацию дежурному следователю СКР, отмечается в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка.

«В целях проведения проверки действий органов полиции уполномоченным направлено обращение прокурору Москвы», — уточнили в аппарате омбудсмена.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пропавшего три дня назад в Иркутской области ребенка обнаружили мертвым
Пропавшую семь дней назад девочку нашли в красноярской тайге
Десятилетний Тимофей Ковшиков пропал в Вологодской области
Последние новости
Россия расширила санкции против Запада
Шаверму разрешили называть «швармой»
Емельяненко-младшего назвали лжецом и обиженной девочкой
Москвичи стали меньше жаловаться на магазины и рестораны  
Тейлор Свифт разделась и показала свои протезы в новом клипе
Правительство разрешило ввоз турецких помидоров в Россию
Волгоградский маньяк пропустил двух девушек через мясорубку и скормил собакам
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:04Сегодня

«Контрактники сгорят в первый месяц войны»

Сможет ли российская армия отказаться от призывников
12:03Сегодня

В Томске мужчина совершил пять ограблений с помощью «Сникерса»

16:0426 октября

Следователи рассказали о сговоре директора РАМТ и Серебренникова

12:32Сегодня

Двух полицейских из Балашихи задержали за разбойное нападение

Силовые структуры00:0117 октября

Твой папа педофил

Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
11:15Сегодня

На балконе пятиэтажки в Балашихе нашли самодельную бомбу

13:3225 октября

Бывшего начальника тюремной больницы Петербурга обвинили в смерти осужденной

10:49Сегодня

Замглавы МВД уволился на фоне коррупционного скандала

Силовые структуры00:0225 октября

Приворот не туда

За что в России убивают колдуний и гадалок
20:5426 октября

Задержаны подозреваемые в краже часов за 50 миллионов у безработной москвички

18:4526 октября

Пострелявшего в московском отеле Джабраилова оштрафовали на четыре тысячи

18:2726 октября

Члены «банды GTA» отдавали вещи и продукты жертв своим женам

Россия
«Выдали в коробочке. Похоронили сами»
Почему мертвые младенцы в России считаются биологическим мусором
Еда в добрые руки
Где могут бесплатно поесть московские студенты и пенсионеры
Мэру города в Калининградской области выстрелили в живот
Путин запустил четыре ракеты
Жмут от груди
Чем живут россиянки с огромными мыщцами
Православные активисты подарили Поклонской букеты белых роз
Суд арестовал двух дагестанок после обещания Центра «Э» снять с них обвинения
Все материалы
Мир
Эра товарища Си
Китай решил стать могущественной сверхдержавой и научить мир жить по-новому
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Три минуты, включая душ
Разврат и измены давно стали частью политической культуры Франции
Францию уличили в выплате пособий боевикам ИГ
Появилось видео спасения дрейфовавших пять месяцев в Тихом океане американок
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Пришли к успеху
Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучила диетами
Все материалы
Бывший СССР
Взрывной характер: за что подорвали Игоря Мосийчука
Месть Кадырова, российский след и украинские разборки
Посол США рассказала о военной помощи Киеву на 750 миллионов долларов
Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов
Мосийчука назвали случайной жертвой взрыва в Киеве
В Раде предрекли разгон митингов в Киеве и установление диктатуры на Украине
Порошенко назвал Украину уникальной страной
Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита на латиницу
Все материалы
Экономика
Сильвио БерлускониСладкий наркотик
Крестьяне и плейбои ушли в большую политику, но не забыли про деньги
Россия расширила санкции против Запада
Банк России снизил ключевую ставку
Богатейший человек планеты оказался на грани потери своего титула
Россия потеряет три миллиона рабочих мест
Компании утратили уверенность в экономическом росте России
ВТБ начнет идентифицировать клиентов по селфи
Все материалы
Силовые структуры
«Контрактники сгорят в первый месяц войны»
Сможет ли российская армия отказаться от призывников
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Приворот не туда
За что в России убивают колдуний и гадалок
В Москве нашли сбежавших из детдома воспитанниц
Двух полицейских из Балашихи задержали за разбойное нападение
На балконе пятиэтажки в Балашихе нашли самодельную бомбу
Замглавы МВД уволился на фоне коррупционного скандала
Все материалы
Наука и техника
Позы и слезы
Кого соблазняла Матильда
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Совок кислоты
Неизвестная история наркомании в Советском Союзе
Россия показала видео испытаний «ядерной триады»
Россияне раскупили iPhone X за три минуты
Российские военные получат новый экраноплан
Россия запустила сразу четыре баллистические ракеты
Все материалы
Спорт
Федор и Александр Емельяненко«Иуда, для тебя я Федор, а не Федя»
Братья Емельяненко перестали общаться и возненавидели друг друга
Емельяненко-младшего назвали лжецом и обиженной девочкой
Пораскинули мозгами
Боксеры обманом попадают на ринг и обрекают себя на смерть
Полузащитник «Реала» выполнил финт Зидана на глазах у Зидана
Директор «Амкара» рассказал о геях в российском футболе
Бывший менеджер братьев Емельяненко прокомментировал конфликт между ними
В матче Кубка Румынии отличился 14-летний футболист
Все материалы
Культура
Про белого качка
Канадские бодибилдеры, влюбленные малолетки и Америка в крови: DocLisboa 2017
У них не лучше
Чем жила Америка, пока СССР гнил в застое
Дракон, огонь и крупный огурец
Лучшие книги для подростков на каникулах
Тейлор Свифт разделась и показала свои протезы в новом клипе
Big Russian Boss позвал Бузову на интервью и пожалел об этом
Актер из «Брата 2» и «Сестер» устроил дебош на борту международного рейса
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Все материалы
Интернет и СМИ
«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»
Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
«Зимой здесь паршиво»
В Восточной Европе серо и бедно, но не безнадежно
Загнавший хозяина в ловушку кот-сатана переполошил интернет
Дуров раскрыл секрет сотрудничества Telegram с властями других стран
23-летний хипстер-полицейский покорил Instagram и принес страдания подписчицам
Опубликован список самых ненавистных вещей для женщин и мужчин
Все материалы
Ценности
В пасти безумия
Девушки за кулисами Недели моды не только раздеваются
Швейцарцы выпустили часы за 20 тысяч долларов в честь Октябрьской революции
Проданы самые дорогие в мире подержанные часы
Французы предложили женщинам смазывать тело африканским маслом
Грузинские дизайнеры выпустили на подиум в центре Москвы полуобнаженных моделей
Краснодарец украл на Неделе моды в Москве сумки на 300 тысяч рублей
Электромобили Nissan запоют ради пешеходов
Все материалы
Путешествия
«Все толкаются и огрызаются»
Россиянка в Японии проверила туалеты, оценила бомжей и закупилась носками
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Определен самый удобный для путешествий паспорт
На Эйфелевой башне открылась площадка для гольфа
Десять альпинистов погибли в Монголии
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Все материалы
Из жизни
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»
Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
Кровь, рога и чешуя
Люди истребляют редких зверей и заставляют их кривляться на потеху публике
Обладателями спиннеров стала половина россиян
В Великобритании арестовали мужчину за секс с лошадьми
Паразиты сделали пенис кенийца 90-сантиметровым
«Замуж за американца не хочу»
История москвички, переехавшей в Лос-Анджелес и ставшей продюсером
Все материалы
BMW пя… то есть шестой серии GT. Первый тест
Знакомимся с новым и очень большим хэтчбеком BMW
Главные премьеры мотор-шоу в Токио
Автопилоты, искусственный интеллект и электрокары – все самое крутое с выставки в японской столице
Из гонок на прилавок
Самые интересные серийные машины, которые сначала показали в виде гоночных
Человек, ты больше не нужен
Первый тест-драйв жутко умного седана Audi A8
Самым популярным пикапом России стал «Пикап»
Китайский премиум-бренд привез в Россию кросс-купе
Кен Блок анонсировал самое крутое дрифт-видео
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы