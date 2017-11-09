В России отменят сберкнижки

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о выводе из обращения сберкнижек и сертификатов. Документ, подготовленный правительством, предусматривает изменение правил работы уже со второй половине 2018 года. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщает РИА Новости.

Правительственный законопроект предполагает вывод из обращения сберегательных книжки и сберегательных сертификаты на предъявителя. Вместе с тем в нем содержатся новые нормы о сберегательных и депозитных сертификатах.

Эти ценные бумаги будут именные. В правительстве рассчитывают, что они станут привлекательной формой размещения средств населения и временно свободных ресурсов компаний, а также источником формирования устойчивой части пассивов банков.

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Держателями именных сберегательных сертификатов, согласно законопроекту, могут быть только физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а депозитных сертификатов лишь юридические лица.

Профильный комитет Госдумы рекомендовал ко второму чтению в отдельной статье прописать особенности учета и обращения новых ценных бумаг. При этом напоминается, что обращение привычных россиянам сберкнижек и сберегательных сертификатов на предъявителя, выданных до 1 июня 2018 года, будет осуществляться в пределах сроков, в порядке и на условиях, на которые они выданы.



