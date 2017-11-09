Власти Подмосковья подсчитали расходы на социальный сектор

Более 350 миллиардов рублей планируют направить из бюджета Московской области на социальный блок в 2018 году, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 9 ноября.

«У нас было 16 программ, три из них заменены на четыре новые. Будут пересмотрены адреса и объекты. По доходам мы имеем на 464,5 миллиардов рублей, которые на 90 процентов мы будем утверждать в рамках параметра данных государственных программ, и расходы бюджета будут в размере 509 миллиардов рублей, что на 22 миллиардов выше, чем в этом году», — рассказал он.

Больше всего средств поступит на образование (114 миллионов рублей), здравоохранение (65 миллиардов рублей) и социальную политику (порядка 119 миллиардов рублей), уточнил Брынцалов. Общий объем расходов регионального бюджета составит более 509 миллиардов рублей, в 2019 году — более 527 миллиардов рублей.

17 октября заместитель председателя регионального правительства Ирина Смирнова заявила, что порядка 70 процентов расходов бюджета на 2018 год предусматривается на социальные нужды. К примеру, на ремонт учреждений здравоохранения направят четыре миллиарда рублей.

В тот же день губернатор Андрей Воробьев отметил ежегодное увеличение объемов региональной казны.

