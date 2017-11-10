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Московских бодибилдеров задержали с двумя килограммами белорусского тестостерона

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Троих бодибилдеров задержали в Москве при получении трех посылок из Белоруссии с инъекциями тестостерона общим весом в два килограмма. Об этом сообщили «Ленте.ру» в «Почте России» в пятницу, 10 ноября.

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела», — отметили в пресс-службе.

Поставку препарата, оборот которого ограничен законом, пресекла почтовая служба корпоративной безопасности совместно с правоохранительными органами.

Спортсмены используют инъекции мужского гормона для быстрого увеличения мышечной массы.

В октябре жителя столицы задержали при получении посылки с запрещенными в России стероидами, спрятанными в упаковках с молотым кофе и препаратом для потенции из Китая. По данному факту возбудили уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ.

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