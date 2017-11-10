Швеция испугалась остаться без селедки из-за Великобритании

Выход Великобритании из ЕС крайне негативно скажется на морском промысле Швеции. Об этом сообщает издание GP со ссылкой на заявление главы Шведской пелагической федерации (SPF) Антона Польрюда.

На британские воды приходится около 20 процентов шведского улова макрели и сельди, отметил Польрюд. «Речь идет об улове на сумму в 150-200 миллионов крон (около 18- 23 миллиона долларов) в год на первом этапе и гораздо больше на последующих», — заявил Польрюд.

Он призвал поднять вопрос о возможности рыболовства шведскими судами в территориальных водах Великобритании до того, как Лондон покинет Евросоюз. Польрюд опасается, что рыболовецкая и рыбоперерабатывающая промышленность Швеции окажется в сложной экономической ситуации.

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Издание отмечает, что вопрос рыболовства в рамках переговоров по Brexit пока не поднимался, его затронут только в 2018 году. В SPF входят около 30 рыболовных судов или 85 процентов от общего улова шведской рыбной промышленности. Помимо сельди и макрели, под удар попадает улов кильки и песчанковых рыб.

Британское правительство 10 ноября определилось с точным временем выхода из Евросоюза. Референдум о Brexit прошел в королевстве 23 июня 2016 года. Отказ от членства в Евросоюзе поддержали более половины проголосовавших.