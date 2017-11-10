Авторитеты Бык и Колян Торпеда стали героями детской игры от МВД

Криминальные авторитеты Бык, Колян Торпеда и Фартовая ручка стали героями детской настольной игры, созданной Общественным советом при управлении МВД по Екатеринбургу при содействии органов внутренних дел. Об этом в пятницу, 10 ноября, «Ленте.ру» рассказал глава пресс-службы управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Стражи порядка добавили в условия игры правдоподобия, указав на карточках, как выглядит номер КУСП (книга учета сообщений о преступлениях), какая статья УК РФ предусматривает ответственность за то или иное преступление. (...) Злодеи [в игре] намеренно сделаны узнаваемыми, но не страшными», — сообщил Горелых.

Он также отметил, что настольной игрой планируется поощрять отличившихся ребят, победивших в различных соревнованиях или конкурсах. Также комплекты будут подарены воспитанникам детских домов, подшефных МВД.

12 октября стало известно, что начальная школа в Фениксе (США) выпустила компьютерную игру Flight to Freedom о 14-летней рабыне, созданную для обучения школьников.

В описании проекта говорится, что Flight to Freedom — это мультимедийный проект с интерактивными приключениями в разные моменты истории США. В одной из миссий действие разворачивается в 1848 году, а школьникам предлагают сыграть за 14-летнюю рабыню Люси, которая замышляет побег с плантации.

