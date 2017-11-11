Полномочия президента Украины предложили ограничить

Партия «Народный фронт» предлагает провести на Украине конституционную реформу, которая ограничит полномочия президента страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады, член коллегии МВД Антон Геращенко, передает телеканал «112 Украина».

Парламентарий напомнил, что сейчас украинский лидер сам назначает губернаторов, глав районных государственных администраций, двух министров, а также принимает участие в создании многих конституционных органов. «Мы считаем, что это слишком большие полномочия для президента, и они мешают развитию нашей страны, потому что создают конфликт между исполнительной властью и президентской вертикалью», — сказал он.

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Геращенко добавил, что партия предлагает решить этот вопрос как в Германии или Польше: «чтобы он был гарантом Конституции, но не мог вмешиваться в процесс работы исполнительной власти».

Глава государства на Украине обладает достаточно широкими полномочиями, в том числе в области национальной безопасности и обороны и руководства внешнеполитической деятельностью государства. Его полномочия по отношению к исполнительной ветви власти ограничивались в 2004 году, когда были приняты поправки к конституции.

Президент Украины избирается гражданами страны на прямых выборах на пять лет. Следующие выборы главы государства должны пройти 31 марта 2019 года.