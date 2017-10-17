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В Раде назвали причину боязни Киева объявлять войну России

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Депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Тымчук заявил, что Киев не объявляет войну России, так как Москва располагает несравнимо большим военным потенциалом, а украинцы не желают воевать. Об этом он сказал в опубликованном во вторник, 17 октября, интервью изданию «Апостроф».

Так парламентарий прокомментировал прохождение через Раду законопроекта о «реинтеграции» Донбасса, в котором РФ называется агрессором. «Мы им не объявим войну по одной простой причине. Сравните военно-экономический потенциал и вооруженные силы Украины и России по численности и составу. Это было бы очень опрометчиво с нашей стороны», — высказал мнение Тымчук.

«Надо понимать, что после шести волн частичной мобилизации население уже устало от проведения подобных мероприятий, в общем-то, украинцы просто устали от войны. А война с Россией — это однозначно всеобщая мобилизация (...). Заставлять людей воевать из-под палки — это тоже не лучший вариант», — отметил он.

6 октября Рада поддержала в первом чтении инициированный президентом страны Петром Порошенко закон о «реинтеграции» Донбасса. Нормативный акт позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение. Ряд украинских политиков обратил внимание на то, что принятие этого закона будет фактически означать то, что развернутые Киевом в регионе военные действия были незаконными.

Киев постоянно обвиняет Россию в неких агрессивных действиях и намерениях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом даже украинские суды отказываются признать факт вооруженной агрессии со стороны РФ. Москва, в свою очередь, отвергает обвинения украинских властей, указывая на отсутствие доказательств.

В феврале зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил отправлять все нападки Киева на Россию «в спам».

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