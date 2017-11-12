Нейросеть «открыла» рыбу под названием кубинская армированная кошка

Ученый-исследователь Джанель Шейн научила нейросеть давать рыбам названия. Об этом пишет Popular Mechanics.

Нейросеть брала материал из базы, которую составил морской биолог Колин Гросс. В реестре содержатся 37 тысяч разновидностей водных животных.

В результате программа придумала рыбам чрезвычайно странные имена. В пример издание приводит такие названия как «тихоокеанская пищалка», «коротконосая кожаная куртка», «высокоплавничный убийца камней», «свисающая акула», а также «кубинская армированная кошка».

Перед Хэллоуином, который отмечают 31 октября, Шейн обучила нейросеть придумывать идеи для маскарадных костюмов. Среди них оказались «диско-монстр», «дракон свободы», «статуя пиццы», «вампирская большая птица», а также «пугающие общие конструкции».