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На Украине пожилая женщина три недели минировала электростанцию

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Полиция Киевской области задержала женщину, которая в течение трех недель сообщала о минировании гидроэлектростанции в городе Вышгород. Об этом сообщает «Интерфакс».

В полиции уточнили, что женщине 60 лет, она работала продавцом на одном из киевских рынков. «Тревожные звонки осуществляла в выходные дни, из разных столичных таксофонов. Все свои преступные действия фиксировала в блокноте», — цитирует агентство сообщение Нацполиции Украины.

Силовики уточнили, что женщину задержали во время очередного звонка, она признала вину.Заведено дело о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности, подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы. Во время обследования гидроэлектростанции взрывных устройств не обнаружили, добавили в полиции.

В середине октября в киевскую полицию в один день поступило несколько звонков с ложными сообщениями о минировании. Сообщалось о якобы заложенной бомбе в одном из отелей, а также на станции метро «Вокзальная».

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