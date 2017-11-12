КНДР передала Путину письмо о готовности нанести ядерный удар по США

Пхеньян был готов нанести ядерный удар по США. Об этом говорилось в письме, которое делегация КНДР передала президенту России Владимиру Путину в октябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

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«Это письмо было доведено до сведения американской стороны, после чего позиция Вашингтона по КНДР изменилась», — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что бумага была вручена через спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко на полях ассамблеи Межпарламентского союза.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ему ничего неизвестно о подобном письме.

6 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что эра стратегического терпения по отношению к Северной Корее закончилась. «Мы не позволим, чтобы городам США угрожали разрушением. Нас не получится запугать», — добавил американский лидер.

8 ноября, выступая в Сеуле, Трамп заявил, что всем «ответственным странам» следует объединить усилия, чтобы изолировать Северную Корею, и призвал Москву и Пекин разорвать экономические связи с КНДР и снизить дипломатические отношения с Пхеньяном.