Kiehl’s выпустил коллекцию с обвинившей Topshop в плагиате художницей

Американская косметическая компания представила совместный проект с художницей и графическим дизайнером Кейт Моросс (Kate Moross). Об этом сообщается на сайте производителя.

Моросс, известная своей тяжбой с брендом Topshop, который она обвинила в плагиате, оформила для бренда подарочный календарь с мини-продуктами на каждый день предрождественского периода, в католических и протестантских странах называемого Адвентом. На календаре изображены рождественские символы: елка, елочные украшения, носок для подарков, коробки с лентами и сладости.

Стоимость набора в России составит 6000 рублей.

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Кейт Моросс (Kate Moross) — британская художница, графический дизайнер и арт-директор. Работала для GrafiMagazine, Dazed & Confused, Vice, The Walt Disney Company и Creative Review. В 2012 году Моросс в социальных сетях обвинила массмаркетную сеть Topshop в плагиате: по ее словам, принт по эскизу художницы был без разрешения размещен на мужском пуловере Topman. Вещь была изъята из продажи.

Kiehl’s — американская компания по продаже и производству косметических продуктов класса премиум. Основана в 1851 году аптекарем Джоном Килом, в 1921 году бизнес купил эмигрант из России Ирвинг Морс. В настоящее время входит в состав группы L'Oréal.