Найдена загадочная звезда-«зомби»

Международная группа астрономов под руководством Айэйра Аркави (Iair Arcavi) из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре обнаружила звезду-«зомби» — нетипичную сверхновую iPTF14hls. Этот объект пережил катастрофический взрыв, который должен был его уничтожить, и оставался ярким на протяжении нескольких десятилетий. Об этом сообщает издание Live Science.

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Сверхновая iPTF14hls была впервые зарегистрирована в 2014 году сотрудниками Паломарской обсерватории в Сан-Диего. Она была отнесена к типу II-P, то есть являлась массивной звездой, которая закончила свое существование взрывом с выделением огромного количества световой энергии. Такие сверхновые угасают в течение нескольких месяцев. Однако в 2015 году исследователи заметили, что объект стал ярче. Спустя 100 дней наблюдений звезда выглядела так, словно она взорвалась лишь месяц назад. Через два года сверхновая все еще была достаточно яркой.

По словам исследователей, еще одна странность заключается в том, что iPTF14hls располагается на месте сверхновой, замеченной в 1954 году, — в маленькой галактике неправильной формы, удаленной от Земли на 500 миллионов световых лет. Вероятность того, что iPTF14hls и сверхновая 1954 года — два разных объекта, равна лишь 1-5 процентам.

Ученые считают, что поведение звезды может быть объяснено сочетанием двух космических явлений. Во-первых, iPTF14hls, вероятно, является пульсирующей парно-нестабильной сверхновой. В сверхмассивных звездах-гипергигантах сила гравитации, сжимающая материю, уравновешивается внутренним давлением гамма-лучей. При разогревании объекта гамма-лучи, сталкиваясь с атомами, превращаются в электрон-позитронные пары, и давление падает. В результате звезда начинает сжиматься, что еще больше раскаляет ядро. При трех миллиардах градусов по Цельсию в недрах гипергиганта начинаются реакции термоядерного синтеза с вовлечением тяжелых элементов и выделением большого количества энергии. Звезда переживает цикл взрывов, после чего сжимается в черную дыру.

Однако модель пульсирующей сверхновой не может полностью объяснить поведение iPTF14hls. Астрономы полагают, что также был задействован механизм, характерный для образования особого типа нейтронных звезд — магнетаров. После вспышки сверхновой гипергигант превратился в быстро вращающийся сверхкомпактный объект, обладающий магнитным полем, которое в триллионы раз сильнее магнитного поля Земли. В таких экстремальных условиях энергия вращения в течение нескольких месяцев переходила в энергию света, что поддерживало светимость iPTF14hls.