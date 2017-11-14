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Чемодан с драгоценностями на 77 миллионов рублей украли на вокзале

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Большой черный чемодан с драгоценными камнями украли на лондонском вокзале. Об этом сообщает английская газета The Telegraph.

Чемодан принадлежал 35-летнему продавцу ювелирных украшений, который ехал на поезде из Лондона в Бирмингем. В нем лежали украшения и более сорока драгоценных камней, среди которых были рубины, изумруды и сапфиры. Все они стоили больше одного миллиона фунтов стерлингов (около 77,5 миллиона российских рублей).

Продавец украшений утверждает, что положил свой чемодан на полку для багажа. Однако по прибытии в город Рагби не обнаружил его на месте.

По версии следствия, чемодан, скорее всего, украли ещё до отправления поезда на Юстонском вокзале в Лондоне. Предполагаемый похититель драгоценностей попал на камеры видеонаблюдения. Он вел себя подозрительно: крутился около поезда и постоянно говорил по мобильному телефону.

Железными дорогами в Великобритании пользуется даже королева Елизавета II. В феврале 2016 года она вернулась из отпуска в Норфолке на электричке, а в 1991 году не только прокатилась на новом поезде, но и пошутила над попутчиками, которые никак не ожидали встретить монаршую особу в вагоне.

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