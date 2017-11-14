Синий коктейль из токийского бара вдохновил дизайнеров Seiko

Японский производитель часов Seiko представил свою новую коллекцию механических часов Presage. Об этом сообщается на сайте производителя.

В коллекцию вошло восемь моделей с циферблатами, декорированными гильоше «солнечные лучи» и покрытыми семью слоями лака. Кроме того, представлено две новые модели Presage с матовым лаком на циферблате. По сообщению производителя, их оттенки вдохновлены оттенками коктейлей из токийского Star Bar, которые разработаны бартендером Хисаши Киши (Hisashi Kishi), обладателем премии International Bar Association World Championships: синим напитком Starlight и розоватым Sakura Fubuki.

Фото: Seiko

Часы-трехстрелочники с апертурой даты в положении «3 часа» оснащены автоматическим механизмом калибра 4R35. Также есть версия с калибром 4R37 с индикатором запаса хода в положении «6 часов»: его форма напоминает основание коктейльного бокала.

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Ранее сообщалось, что Seiko представил новую модель в премиальной линии Grand Seiko — Grand Seiko Hi-beat 36000 GMT. Циферблат новинки покрыт зеленой эмалью и декорирован в технике гильоше, узор напоминает перья в хвосте павлина. Часы стали новой модификацией модели, получившей приз Petite Aiguille на конкурсе Grand Prix de Genève в 2014 году.

Seiko (Seiko Holdings Corporation) — японская компания по производству часов, прецизионных инструментов и точной механики. Основана Хаттори Кинтаро в 1881 году в Токио.