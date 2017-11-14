Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу гражданство

Вице-премьер и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко предложил шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу российское гражданство. Слова чиновника приводит «Р-Спорт».

«Ибрагимовичу я предложил паспорт наш, чтобы он за сборную России выступал. Я когда в Ростове был, Златан весь такой сидит, а я ему: "Добро пожаловать на чемпионат мира". На чистом английском. А он извинился и сказал, что больше не будет выступать за Швецию. А я Ибре отвечаю: "Я тебе не за Швецию предлагаю (играть)". А он: "Интересная мысль!"» — рассказал Мутко.

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36-летний Ибрагимович завершил карьеру в сборной в июне 2016 года. На его счету 116 матчей, в которых он забил 62 гола. В настоящий момент швед, играющий за английский «Манчестер Юнайтед», восстанавливается от травмы.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове- на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.

Жеребьевка финальной стадии состоится в Москве 1 декабря.