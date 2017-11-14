Житель Новокузнецка заманил конфетами двух пятилеток и надругался над ними

Следственный комитет передал в суд для рассмотрения по существу уголовное дело 33-летнего жителя Новокузнецка, обвиняемого в сексуальном насилии над двумя пятилетними девочками. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

По версии следствия, в августе 2016 года в дневное время мужчина садился в свой автомобиль, когда к нему подошли дети и попросили угостить их жевательной резинкой. Обвиняемый позвал их к себе домой, пообещав угостить еще и конфетами. Там он совершил над девочками насильственное преступление сексуального характера. Потерпевшие, вернувшись домой, рассказали о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы. К тому моменту, когда личность насильника была установлена, он успел скрыться.

В июне 2017 года полиция выяснила местонахождение подозреваемого и задержала его. Мужчина вину не признал, со следствием отказался сотрудничать.

В ходе расследования было установлено, что преступление в отношении детей стало возможным из-за недостаточного контроля родителей. В связи с этим в комиссию по делам несовершеннолетних следователи направили информацию о ненадлежащем исполнении ими обязанностей по воспитанию дочерей.

