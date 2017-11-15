Крымские чиновники приехали на работу на маршрутках и троллейбусах

Министры и вице-премьеры правительства республики Крым в среду, 15 ноября, провели выездные приемы граждан и приехали на работу на общественном транспорте. Об этом сообщает агентство «Крыминформ».

Отмечается, что вице-премьер Дмитрий Полонский утром посетил седьмую горбольницу Симферополя, где пообщался с посетителями у регистратуры. К следующему пункту назначения он отправился на троллейбусе.

Материалы по теме Болезнь медицины Почему Крым испытывает нехватку врачей и медсестер

Другой вице-премьер — Павел Королев — также в качестве средства передвижения выбрал троллейбус. С утра он выслушал жителей улиц Куйбышева и Лермонтова, которые пожаловались на магазин и стоянку прямо на остановке.

Вице-премьер Юрий Гоцанюк проехался на маршрутке, где узнал от кондуктора, в каких микроавтобусах проваливается пол и кто нарушает правила.

Крым запустил новый формат общения чиновников с гражданами в октябре. Периодически глава региона, вице-премьеры, министры и их заместители выезжают всем составом в один из районов полуострова, оставляя свои кабинеты и бумажную работу почти на сутки. На выезде чиновники с утра до вечера принимают местных жителей, охватывая все или практически все населенные пункты муниципального образования.