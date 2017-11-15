Виновника оплошности Минобороны покарали

Гражданский сотрудник Минобороны, ответственный за публикацию от имени ведомства со скриншотом из игры, наказан соответствующим образом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Представитель Кремля назвал произошедшее ошибкой и отметил, что «ничего страшного нет, если они своевременно корректируются».

14 ноября Минобороны опубликовало в соцсетях фотоснимки, якобы подтверждающие обеспечение американскими военными прикрытия боевиков «Исламского государства» (запрещено в России). Ведомство назвало их неоспоримым подтверждением сотрудничества США с террористами. Однако оказалось, что одна из картинок точно совпадает со скриншотом из игры для смартфонов AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron, а несколько других являются кадрами с видео действий ВВС Ирака под Фаллуджей в 2016 году.

Позднее ведомство отредактировало публикацию в Facebook, убрав оттуда снимки, и удалило соответствующие посты в Twitter, а также опубликовало новые кадры.