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В Кремле прокомментировали конфуз Минобороны

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Не следует преувеличивать значение ошибки министерства обороны при размещении фотографии из игры в качестве доказательства сотрудничества США с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство», считает представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в среду, 15 ноября.

«Во-первых, ошибки случаются, скажем так, ничего страшного нет, если они своевременно корректируются, что и было сделано Минобороны», — сказал Песков.

Накануне Минобороны России опубликовало в соцсетях фотоснимки, якобы подтверждающие обеспечение американскими военными прикрытия боевиков ИГ. Однако оказалось, что одна из картинок точно совпадает со скриншотом из игры для смартфонов AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron, а несколько других являются кадрами с видео действий ВВС Ирака под Фаллуджей в 2016 году.

Позднее военное ведомство отредактировало публикацию в Facebook, убрав оттуда снимки. Кроме того, в министерстве заявили, что скриншот из игры был ошибочно прикреплен к заявлению гражданским сотрудником. В отношении него сейчас проводится проверка.

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