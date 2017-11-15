Путин одобрил строительство в Москве наземного метро

Президент России Владимир Путин поддержал проект строительства новой ветки наземного метро в столице, представленный ему мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым. Об этом в среду, 15 ноября, сообщается на сайте президента.

Предположительное время запуска линии — конец 2018-го или середина 2019 года. Она должна соединить радиальные железнодорожные направления. «Создается новая наземная ветка метро протяженностью от 50 километров, которая будет перевозить 42 миллиона человек», — сказал Собянин.

По словам московского градоначальника, строящаяся линия позволит для некоторых пассажиров сократить время в дороге вдвое. К примеру, в настоящее время, чтобы добраться от Лобни до Одинцово, требуется не менее двух часов на общественном транспорте, причем надо совершить три пересадки. После ввода новой ветки в строй поездка займет менее часа.

В конце октября Собянин заявил, что в случае своего переизбрания на должность мэра Москвы в 2018 году он намерен продолжить строительство новых линий столичного метрополитена.