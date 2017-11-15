Киркоров рассказал о музыкальных вкусах Путина

Эстрадный певец Филипп Киркоров получил орден Почета от президента России Владимира Путина. Исполнитель посчитал, что глава государства иногда слушает его музыку, передает РИА Новости в среду, 15 ноября.

«Сколько делали вы для нас, для нашей страны, не поддается даже пониманию. Но мы стараемся не отставать, и в свой юбилей, в свои 50, я постарался тоже сделать что-то такое для людей, для сцены, для эстрады. Спасибо большое, эта награда для меня очень важный знак того, что вы слушаете иногда музыку, которая для настроения», — сказал Киркоров Путину.

Специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» опубликовал в Twitter фотографию с церемонии.

В июне Путин наградил орденом Почета за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства», а также «многолетнюю плодотворную деятельность» артистку Наталью Варлей.