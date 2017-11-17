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Численность населения России резко сократится

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Естественная убыль населения России к 2035 году при самом позитивном прогнозе может достичь 400 тысяч человек, а при пессимистичном сценарии — миллиона человек. Об этом говорится в докладе «Демографические вызовы России» Центра стратегических разработок (ЦСР), сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что к началу 2017 года в России проживало 146,8 миллиона граждан. За последние несколько лет естественный прирост населения наблюдался с 2013-го по 2015 год и был, скорее, символическим. Так, в 2015 году в стране стало всего на 32 тысячи граждан больше, и этот прирост был обеспечен только за счет миграции. Уже в 2016 году демографы зарегистрировали небольшую естественную убыль, которая, по прогнозам, в будущем будет набирать обороты. «В любом случае возможности роста населения России в ближайшие десятилетия весьма ограниченны», — говорится в докладе.

Авторы текста также обратили внимание на демографический прогноз ООН для России, согласно которому из-за низких объемов миграции к 2050 году население страны сократится до 128,6 миллионов. Это опустит страну на 15-ю позицию в мировом демографическом рейтинге. В документе подчеркивается, что аналогичные процессы сокращения численности граждан будут наблюдаться и в других развитых странах за исключением США, куда продолжат стремиться мигранты.

«И даже если верным окажется наш, более оптимистический прогноз, учитывающий в отличие от прогноза ООН, и население Крыма, то Россия может подняться в списке стран максимум на 2-3 позиции, примерно сравнявшись по численности с Египтом», — заключают эксперты ЦСР.


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