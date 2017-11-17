Власти Подмосковья рассказали о реализации сотни сельхозпроектов

Строительство 116 сельскохозяйственных проектов общей площадью более 1,4 миллиона квадратных метров ведется на территории Московской области. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в пятницу, 17 ноября.

В частности, речь идет о создании овощехранилищ, ферм, зернохранилищ, теплиц. К примеру, в деревне Астапово Луховицкого района будет построен тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей. «После выхода объекта на полную мощность общий штат работников составит 715 человек. Завершение всех этапов строительства планируется в 2018 году», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Максим Фомин.

По его словам, с начала года подмосковными инвесторами получены разрешения на строительство 25 агропромышленных предприятий. При этом к настоящему моменту завершено строительство десяти сельскохозяйственных объектов, крупнейшие из них размещены в Одинцовском, Ступинском и Ленинском районах.

Активное строительство тепличных хозяйств в Московской области позволит уже в скором времени полностью обеспечивать продовольственную потребность региона за счет овощной продукции, выращенной на территории области, отметили в пресс-службе областного правительства.

18 октября министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин сообщил, что площадь введенных в оборот сельскохозяйственных земель в Подмосковье в cследующем году планируют увеличить до 63 тысяч гектаров.

В июле губернатор Андрей Воробьев отметил высокие показатели Мособласти в сельском хозяйстве. Он выразил уверенность в том, что выработка местных сельхозпредприятий со временем будет повышаться.