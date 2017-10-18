В Подмосковье увеличат площадь введенных в оборот сельхозземель

Площадь введенных в оборот сельскохозяйственных земель в Подмосковье в cследующем году планируют увеличить до 63 тысяч гектаров, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 18 октября.

«Это больше норматива, который составляет 60 тысяч гектаров земли», — отметил Разин.

3 октября Андрей Разин сообщил, что порядка 77 процентов всех сельскохозяйственных земель в регионе находятся в обороте по назначению. На следующий день министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев заявил, что инвестиции в сельское хозяйство в 2017 году могут составить 30 миллиардов рублей.

20 июля губернатор Андрей Воробьев отметил высокие показатели Мособласти в сельском хозяйстве. Он выразил уверенность в том, что выработка местных сельхозпредприятий со временем будет повышаться.

По состоянию на 1 января 2017 года объем используемой пашни в регионе составляет 777 тысяч гектаров от общей площади, из них сельскохозяйственными предприятиями используются 518,7 тысячи гектаров, крестьянско-фермерскими хозяйствами — 43,9 тысячи гектаров, говорится в сообщении.