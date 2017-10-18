Россия
 

В Подмосковье увеличат площадь введенных в оборот сельхозземель

Перейти в «Мою Ленту»

Площадь введенных в оборот сельскохозяйственных земель в Подмосковье в cследующем году планируют увеличить до 63 тысяч гектаров, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 18 октября.

«Это больше норматива, который составляет 60 тысяч гектаров земли», — отметил Разин.

3 октября Андрей Разин сообщил, что порядка 77 процентов всех сельскохозяйственных земель в регионе находятся в обороте по назначению. На следующий день министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев заявил, что инвестиции в сельское хозяйство в 2017 году могут составить 30 миллиардов рублей.

20 июля губернатор Андрей Воробьев отметил высокие показатели Мособласти в сельском хозяйстве. Он выразил уверенность в том, что выработка местных сельхозпредприятий со временем будет повышаться.

По состоянию на 1 января 2017 года объем используемой пашни в регионе составляет 777 тысяч гектаров от общей площади, из них сельскохозяйственными предприятиями используются 518,7 тысячи гектаров, крестьянско-фермерскими хозяйствами — 43,9 тысячи гектаров, говорится в сообщении.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В правительстве высоко оценили агрокомплекс Московской области
Власти Подмосковья назвали ожидаемый объем инвестиций в сельское хозяйство
Власти Подмосковья отметили успехи аграриев в уборке зерна
Последние новости
Сорос перевел 18 миллиардов долларов признанному нежелательным в России фонду
Учитель в Башкирии избил ребенка во время урока
В Таджикистане поставили на учет всех геев и лесбиянок
В Париже задержали пьяного выходца из России с бензопилой
Зеленоградский пенсионер убил парализованную жену для избавления от мучений  
Розеткам предрекли забвение
Липницкая нашла новую работу
Другие материалы рубрики
Россия00:0917 октября

«Хватит проституток, Чехова давай!»

Бульварные феи и колбасные короли Москвы
12:44Сегодня

Омский пенсионер припас для себя 13 коробок боярышника и сотни литров спирта

13:1116 октября

Зауралец поехал воровать еду на краденом велосипеде и в похищенной одежде

12:14Сегодня

Двое парней избили водителя скорой помощи в Подмосковье  

14:2617 октября

«У нас *****!»  

Почему в Москве едва не закрыли театр за день до открытия
11:59Сегодня

Петербуржец разбился при попытке спуститься по простыням из чужой квартиры

12:01Сегодня

Власти Подмосковья отчитались о готовности аварийных служб ЖКХ к зиме

12:3716 октября

Пьяный житель Коми постирал кота подруги в машинке и попал под следствие

Россия00:05 9 сентября

Мы были скинами

Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
11:54Сегодня

Жириновский нашел способ победить новогоднее пьянство

20:5315 октября

Портрет Николая II в Крыму замазали во избежание оскорбления

11:32Сегодня

Скорая отказалась ехать к умирающему ребенку в Пензе

Россия
«Хватит проституток, Чехова давай!»
Бульварные феи и колбасные короли Москвы
Омский пенсионер припас для себя 13 коробок боярышника и сотни литров спирта
Двое парней избили водителя скорой помощи в Подмосковье
«У нас *****!»
Почему в Москве едва не закрыли театр за день до открытия
Петербуржец разбился при попытке спуститься по простыням из чужой квартиры
Власти Подмосковья отчитались о готовности аварийных служб ЖКХ к зиме
Какие люди!
Истории успеха участников церемонии открытия XIX Фестиваля молодежи и студентов
Все материалы
Мир
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
«Мне довелось убивать русских»
Жажда крови, шепот смерти и грязная работа головорезов в Сирии
Госдеп рассказал о планах США в Сирии после захвата «столицы ИГ»
В Париже задержали пьяного выходца из России с бензопилой
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Все материалы
Бывший СССР
Дети второго сорта
Почему Латвия не устает бороться за «расовую чистоту»
На Украине рассказали об устранении сотрудниками СБУ основателя полка «Азов»
В Таджикистане поставили на учет всех геев и лесбиянок
Солдат туркменской армии перевели на голодный паек
Соратница Порошенко посоветовала белорусам отказаться от русского языка
Командир «Азова» рассказал о готовности ветеранов АТО к новому Майдану
В Эстонии прошел черный дождь
Все материалы
Экономика
Стоп!
Замедление инфляции грозит России катастрофой
Билл ГейтсНе жалко
На что тратят свои деньги самые богатые люди мира
Прощай, халява
Россия скоро лишится доступных автомобилей
«Газпром» построил половину первого участка «Силы Сибири»
Сорос перевел 18 миллиардов долларов признанному нежелательным в России фонду
Сбербанк стал первым партнером Ethereum в России
Розеткам предрекли забвение
Все материалы
Силовые структуры
Перекрыли воду
Люди с оружием месяц держали в страхе жителей Хабаровского села
Андрей ПоповБог простит
Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
В Москве из-за звонков с угрозами прошла массовая эвакуация
Бизнесмен Айрапетян умер в мордовской колонии
Москвич сдал полиции сына-убийцу
Генпрокуратура определила нового обладателя миллиардов полковника Захарченко
Все материалы
Наука и техника
Последствия Кишиневского погромаМаксимальное насилие*
Что вытворяли с еврейскими женщинами во время погромов
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Беспилотник Northrop Grumman X-47BЛягут все
Россия испугалась американских комплексов глобального удара
На Луне нашли гигантский туннель
Секс оказался способом продления жизни
Определена вредная для здоровья продолжительность тренировок
Первый в истории бой гигантских роботов показали на видео
Все материалы
Спорт
Мария ШараповаПрилетела, поспала, проиграла
Сонная Шарапова собрала «Олимпийский» и разочаровала миллионы фанатов
Лоренцо Мельгарехо«Это похоже на испанское порно»
«Спартак» порезвился с «Севильей» на переполненном стадионе
РФС объяснил беспрерывное падение сборной России в рейтинге ФИФА
Липницкая нашла новую работу
Олимпийская чемпионка обвинила партнера по сборной СССР в изнасиловании
Игрок НБА сломал челюсть одноклубнику
Капитан «Спартака» раскрыл секрет «идеальной» победы над «Севильей»
Все материалы
Культура
«Улицы пропитаны порохом и шлюхами»
Кавказские рэперы забивают косяки и кладут на легавых
«Катится, катится голубой Мирон»
Чем закончилась схватка Оксимирона с огромным арабом в Америке
«Огромный красный мужик лапает синюю тощую женщину»
Егор Кончаловский о разнице между сексом на экране и в жизни
В Москве простились с Дмитрием Марьяновым
Умерла актриса «Тайн дворцовых переворотов» Марьяна Цареградская
Звезда «Клуба "Завтрак"» рассказала об унижениях на съемках и ношении ошейника
Брата Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах за приглашения на ужин
Все материалы
Интернет и СМИ
Смотрящие
Что скрывает британская глубинка
Отъявленный насильник и сутенер обвинил СМИ в очернении его доброго имени
Тонкости вагинаномики
Каким будет секс будущего
Людей заставили есть самый омерзительный фрукт на планете и показали их реакцию
В сети составили список самых сокровенных секретов
Журналистка пожаловалась на китайские власти и исчезла из прямого эфира
Российского блогера обвинили в развращении малолетних с помощью фаллоимитатора
Все материалы
Ценности
Мехом кверху
Дизайнеры перестали драть шкуры с животных, но не с покупателей
Итальянский бренд снял фильм с пальто в главной роли
Yeezy выпустит кроссовки для геймеров
Российский дизайнер выпустила на подиум мистических монголок
Volvo запустит в Китае производство спортивных электромобилей под новым брендом
Для Дейенерис из «Игры престолов» создали драконьи кроссовки
Девушкам предложили праздновать Хеллоуин в нижнем белье
Все материалы
Путешествия
Порвали два баяна
Москвичи рвутся в Липецк напиться самогона
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Москва оказалась в шесть раз популярнее Киева
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
В Турции при невыясненных обстоятельствах погибла туристка из России
Назван лучший ресторан России
Все материалы
Из жизни
Жируха
В лондонской канализации нашли мерзкое нечто
Тайное оружие наркобаронов
У них есть танки, суперкомпьютеры и беспилотники
«Бабушка спрашивает, заставляют ли мусульмане сменить веру»
История москвички, которая переехала в Объединенные Арабские Эмираты
Танцовщица пробежала на каблуках 42 километра за рекордное время
На деньгах нашли записку похищенной в Египте девушки
Заплыв ирландцев во время урагана «Офелия» сняли на видео
Клюв закрой
Убийца инвалида гулял на свободе, пока не заговорил попугай
Все материалы
Несите нейрализатор
Тест Citroen C3 Aircross: поможет ли бывшему компактвэну статус кроссовера
Офф-топчик
Какие кроссоверы и внедорожники в сентябре покупали лучше других
Редкие машины, которые вытащили с того света
Автомобили, возрожденные из пепла
Машины против всех
Автомобили против снегоходов, лошадей и других неожиданных противников
Отзыв миллиона «Мерседесов» из-за подушек безопасности затронет Россию
«Тойота» сделала шестиместный минивэн с 1000-километровым запасом хода
Представлены мощнейшие версии Porsche 718 Boxster и Cayman
Все материалы
Технология обмана
Продающие права на неустойку участники долевого строительства серьезно рискуют
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
«Мы — не дойные коровы»
Почему москвичкам не стоит жить с приезжими
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы