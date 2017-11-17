Ибрагимович решил вернуться в сборную Швеции ради поездки в Россию

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович задумался о возобновлении международной карьеры после того, как сборная Швеции пробилась на чемпионат мира 2018 года. Об этом сообщает RMC.

По информации издания, 36-летний форвард примет решение в конце сезона. В данный момент футболист восстанавливается от травмы. В конце апреля он собирается оценить свою игровую форму.

Материалы по теме Это фиаско, Буффон: итальянцы не доедут до России Четырехкратные чемпионы мира проиграли шведам и остались без мундиаля

14 ноября 2017 года президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко предложил шведскому нападающему Ибрагимовичу российское гражданство. Чиновник посчитал возможным выступление спортсмена под российским флагом.

Форвард завершил карьеру в сборной Швеции в июне 2016 года после чемпионата Европы. В его активе 116 матчей, в которых он забил 62 мяча.

Шведская национальная команда сумела пробиться на чемпионат мира 2018 года, обыграв в стыковом раунде сборную Италии.

