Турецкий журналист получил три года за дерзкий твит о прокуроре

Сотрудник турецкого издания Cumhuriyet Огуз Гювен приговорен к трем годам тюрьмы по обвинению в пропаганде терроризма. Об этом сообщает Reuters.

Поводом для преследования журналиста стало опубликованное им в Twitter сообщение о ДТП, в котором погиб сотрудник прокуратуры. В нем Гювен написал, что чиновника переехало грузовиком.

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В течении минуты, как утверждают представители СМИ, формулировка была изменена. В новой редакции сообщение гласило, что прокурор «погиб в ужасной автокатастрофе».

Тем не менее, именно изначальный твит стал поводом для преследования редактора, так как погибший сотрудник правоохранительных органов участвовал в подготовке обвинительного заключения по делу о сети сторонников проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена.

15 июля 2016 года в Турции произошел путч, в результате которого погибли 248 человек, еще более 2,7 тысячи получили ранения. После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях. Всего в Турции были взяты под стражу более 50 тысяч человек, еще 150 тысяч сотрудников различных ведомств — уволены или отстранены от исполнения служебных обязанностей. Анкара обвинила в организации мятежа Гюлена. Проповедник настаивает на своей непричастности к попытке госпереворота.