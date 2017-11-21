Российский баскетболист забросил мяч в кольцо с середины площадки через крышу

Видео: БК "Челбаскет" (Челябинск) / ВКонтакте

Баскетболист Георгий Багров из клуба «Челбаскет» Южно-Уральского государственного университета забросил мяч с середины площадки через конструкцию крыши в матче студенческой лиги против Тюменского индустриального университета «Гвардия». Видео было опубликовано на странице БК «Челбаскет» во «ВКонтакте».

Результативный бросок был совершен на последних секундах первой половины встречи. Мяч после броска Баркова с центра площадки пролетел через отверстие в конструкции крыши и попал в кольцо.

Встреча завершилась поражением «Челбаскета» со счетом 62:75.