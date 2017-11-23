В атмосфере нашли источник антиматерии

Японские ученые обнаружили, что разряды молнии в атмосфере Земли приводят к рождению позитронов — античастиц электронов. Исследование опубликовано в журнале Nature, сообщается в пресс-релизе Киотского университета, размещенном на сайте EurekAlert!.
В ходе наблюдений ученые обнаружили три различных типа гамма-всплесков, сопровождавших разряд молнии. Первый сигнал длился меньше одной миллисекунды, второй — десятки миллисекунд, третий — около минуты.
Первое излучение, как установили ученые, происходило непосредственно от молнии, второе оказалось результатом вторичной эмиссии. Третий сигнал связан с фотоядерной реакцией, происходящей с участием нестабильных изотопов азота и фотонов, одним из продуктов которой являются позитроны.
Наблюдаемое продолжительное свечение, отмечают авторы, представляет собой аннигиляцию (реакцию между веществом и антивеществом) материи и антиматерии, то есть находящихся в атмосфере электронов и позитронов.
Для своих наблюдений ученые использовали четыре детектора, установленных на северо-западном побережье острова Хонсю. Специалисты планируют продолжить исследования, всего в их распоряжении имеется десять детекторов.