Участника британского «Званого ужина» нашли мертвым на церковном кладбище

Участника британского шоу Come Dine With Me (аналог российского «Званого ужина») нашли мертвым на церковном кладбище. Об этом сообщает The Mirror.

Хью Джонс (Huw Jones) до этого был отстранен от работы учителя в городе Пенарт (Уэльс) из-за подозрений в создании «неприличных изображений».

Полиция получила информацию, что 51-летний Джонс мог быть причастен к созданию нелегального контента, в его доме провели обыск. Следователи поинтересовались у британца, знает ли он причины обыска, на что тот ответил: «Мне нравятся молодые люди».

По словам полиции, во время обысков Джонс вел себя спокойно, но после отстранения от работы стал заметно нервничать. Знакомые Джонса уверяют, что он был гомосексуалом и имел интимную связь с молодыми парнями, но боялся в этом признаться.

Тело Джонса обнаружили на кладбище у церкви Святого Лаврентия. В его доме нашли предсмертную записку, в которой он поблагодарил за все родителей.