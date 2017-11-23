Россия вооружит американских шерифов

Россия экспортирует в США нелетальное стрелковое оружие. Об этом в четверг, 23 ноября, заявил начальник департамента безопасности «Рособоронэкспорта» Валерий Варламов, сообщает «Интерфакс»

По его словам, поставки на американский рынок пистолетов «Оса» продолжаются. Оружие нелетального действия не является продукцией военного назначения, поэтому предприятия-изготовители имеют право экспортировать его самостоятельно, отметил Варламов.

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«В 2017 году в России вступили в силу изменения в закон "Об оружии". В соответствии с ним "Рособоронэкспорт" получил право экспортировать гражданское и служебное оружие. Это новый для нас рынок, но мы обладаем полной компетенцией», — заявил представитель «Рособоронэкспорта».

В октябре Саудовская военно-промышленная компания заключила соглашение с «Рособоронэкспортом», согласно которому Саудовская Аравия получит право начать производство автоматов Калашникова серии А-103 на своей территории.

Соединенные Штаты закупают в России и других странах СНГ патроны калибра 7,62/39 миллиметров для поставки в Афганистан.

В декабре прошлого года шерифы американского штата Аризона закупили первую партию — более 60 пистолетов пистолетов «Оса» и 10 тысяч патронов к ним.