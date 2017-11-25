В «Артеке» проведут суд над нацистами

Воспитанники детского центра «Артек» реконструируют фрагмент Нюрнбергского процесса — суда над нацистскими преступниками после Второй мировой войны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра в субботу, 25 ноября.

Дети выступят от имени участников процесса, в том числе генерального прокурора СССР Романа Руденко и председателя трибунала судьи Джеффри Лоуренса, и зачитают архивные документы — обвинительные акты, свидетельства нацистских военных преступлений.

Помогать детям будут ведущие специалисты по вопросам Второй мировой войны и истории международного трибунала в Нюрнберге, представители российских органов государственной власти и зарубежных делегаций.

В пресс-службе «Артека» подчеркнули, что мероприятие проходит в рамках форума «Нюрнбергский процесс: история и современность» и направлено на расширение знаний артековцев о Великой Отечественной войне, понесенных потерях советского народа и определяющей роли СССР в победе над нацизмом.

В апреле Министерство обороны России и университет «Синергия» провели историческую реконструкцию штурма Берлина в подмосковном парке «Патриот». В ней участвовали более полутора тысяч представителей военно-исторических клубов из России, Польши, Чехии, Латвии и других стран. Кульминацией представления стал штурм Рейхстага.