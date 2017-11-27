Кокорин предпочел шампанскому пиво и виски

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кокорин рассказал, что не любит и не пьет шампанское. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Не пью шампанское и никогда его не пил — хоть в это сейчас и трудно поверить. Не люблю. Хотя мне дарили детское шампанское. Больше всего люблю пиво — и то если хорошее. Из крепкого алкоголя могу выпить виски. Но его надо пить правильно, иначе потом голова болит», — заявил Кокорин.

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Футболист сообщил, что празднует Новый год в кругу семьи. Он добавил, что отмечать праздник лучше в России, так как в других странах мира не хватает не только снега, но и соответствующей атмосферы.

Ранее 27 ноября форвард «Зенита» рассказал, что предпочитает не распространяться о сумме своей заработной платы. По мнению Кокорина, россияне любят считать чужие деньги, «не понимая, что это тяжелый труд».

В июле 2016 года Кокорин в компании партнера по сборной России Павла Мамаева стал фигурантом скандала. После вылета национальной команды с чемпионата Европы футболисты были замечены в одном из ночных клубов Монте-Карло. СМИ сообщали, что Кокорин и Мамаев купили 500 бутылок шампанского общей стоимостью 250 тысяч евро. Позднее оба игрока были наказаны клубами и лишились места в сборной. 26-летний Кокорин вернулся в национальную команду в сентябре 2017-го.