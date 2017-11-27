Росгвардия потратится на золоченые шашки от Золотова

Структура Росгвардии объявила на сайте госзакупок конкурс на поставку 20 казачьих шашек в подарочных коробках. Закупка разбита на четыре тендера, максимальная цена контракта по каждому составляет 225 тысяч рублей.

В техническом задании указано, что на шашках должна быть символика «от директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации» (эту должность занимает Виктор Золотов). Клинок должен быть изготовлен из высоколегированной стали, рукоять — из лучших сортов колхидского орешника, произрастающего в Западном Закавказье.

Ведомство также требует, чтобы ножны были изготовлены из дерева и обтянуты мягкой французской кожей. Комплектующие ножен должны быть покрыты никелем и золотом 999 пробы, в отделке и украшении необходимо использовать, в частности, гравировку и золочение.

Исполнителя контракта выберут в декабре. Закупка будет финансироваться за счет бюджетных средств.

В сентябре этого года Росгвардия объявила конкурс на поставку хрустальных погон общей стоимостью до 582 тысяч рублей. В ведомстве эти сувениры назвали относительно недорогими подарками, которые бесценны как поощрение.