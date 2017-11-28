Половину праха Хворостовского захоронили в Москве

Часть праха оперного певца Дмитрия Хворостовского захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает РИА Новости.

Урну с останками исполнителя предали земле рядом с могилой певца Федора Шаляпина. На похоронах присутствовали, в частности, композитор Игорь Крутой, певец и депутат Иосиф Кобзон и адвокат Павел Астахов.

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Согласно последней воле Хворостовского, его прах был разделен на две части. Вторую капсулу со своими останками певец завещал похоронить в Красноярске, где он родился.

Накануне губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что урну с прахом Хворостовского поместят в один из мемориальных объектов в городе. «Она будет перевезена в Красноярск и там будет храниться, скорее всего, несколько месяцев до того, пока все вопросы увековечивания его памяти будут обдуманы и согласованы и с архитектурной общественностью, и, прежде всего, с его родными и близкими», — объяснил он.

Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет в Лондоне 22 ноября. Он два с половиной года боролся с раком мозга.