Культура
 
Последние новости
В провальном пуске с Восточного усмотрели вину священника
Половину праха Хворостовского захоронили в Москве
Названа стоимость страховки утерянного спутника «Метеор»
Родственники Lil Peep решили нажиться на его смерти
Путин предложил дробить материнский капитал
Российских детей лишат Деда Мороза
Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета

Половину праха Хворостовского захоронили в Москве

Перейти в «Мою Ленту»

Часть праха оперного певца Дмитрия Хворостовского захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает РИА Новости.

Урну с останками исполнителя предали земле рядом с могилой певца Федора Шаляпина. На похоронах присутствовали, в частности, композитор Игорь Крутой, певец и депутат Иосиф Кобзон и адвокат Павел Астахов.

Согласно последней воле Хворостовского, его прах был разделен на две части. Вторую капсулу со своими останками певец завещал похоронить в Красноярске, где он родился.

Накануне губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что урну с прахом Хворостовского поместят в один из мемориальных объектов в городе. «Она будет перевезена в Красноярск и там будет храниться, скорее всего, несколько месяцев до того, пока все вопросы увековечивания его памяти будут обдуманы и согласованы и с архитектурной общественностью, и, прежде всего, с его родными и близкими», — объяснил он.

Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет в Лондоне 22 ноября. Он два с половиной года боролся с раком мозга.

Предыстория: В Москве попрощались с Хворостовским
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Семья Хворостовского попросила поклонников жертвовать деньги
Маликов объяснил исчезновение поста про смерть Хворостовского
Раскрыты подробности смерти Хворостовского
Другие материалы рубрики
Культура00:07Сегодня

Новый черный

Зачем идти на выставку Малевича. И почему под юбкой ему самое место
15:07Сегодня

Голые танцоры в Иерусалиме возмутили министра культуры

13:30Сегодня

Аудиопослания для пришельцев начали продавать землянам

13:41Сегодня

Режиссер самого кассового российского фильма раскрыл секрет успеха

Культура00:09Сегодня

Как писать о любви и говорить с Путиным

Эти и другие тайные знания на главной книжной ярмарке России
06:0927 ноября

Сказка «Последний богатырь» стала самым кассовым российским фильмом

14:36Сегодня

Музыкант сыграл все рождественские песни за 500 лет

12:16Сегодня

В больнице рассказали о состоянии Табакова

Культура00:0927 ноября

«Во всех фильмах мочат русских»

Александр Невский о голой мускулатуре, разборках в интернете и куриных грудках
21:1826 ноября

Россиянка выиграла «Детское Евровидение»

13:13Сегодня

Кэти Перри выбила телефон у фанатки огромным надувным глазом

00:19Сегодня

Белорусы сняли фильм по сценарию нейросети

Россия
«Над нами навис перенаселенный Китай»
Кто убивает русскую деревню
В провальном пуске с Восточного усмотрели вину священника
Заплатка ценою в жизнь
Трехлетняя Даша умоляет Деда Мороза подарить ей сердечный имплант
Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Путин пообещал семьям с первенцами по 10 тысяч рублей в месяц
Российских детей лишат Деда Мороза
Дошел до Берлина
Школьник пожалел солдата вермахта, а его затравили всей Россией
Все материалы
Мир
Без Каддафи хорошо
В Ливии торгуют рабами и убивают всех подряд. Но миру, кажется, все равно
Моя семья
Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
В Пакистане молодоженов зарезали за брак без благословения
Раскрыто последнее сообщение с пропавшей аргентинской подлодки
Родина ждет
Северокорейский солдат сбежал из страны, словил пять пуль и выжил
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Боевики ИГ и курды заключили перемирие
Все материалы
Бывший СССР
Луганский передел
Что стоит за уходом Плотницкого с поста главы ЛНР
В Киеве перечислили готовые к воссоединению с Россией украинские регионы
Игорь ПлотницкийОтчалил: глава ЛНР сбежал в Россию
В Луганске стоят войска ДНР, Украина перешла в наступление
В Киргизии начали искать девственниц в школах
Ликвидацию украинского гранатометчика снайпером ДНР показали на видео
Отъезд колонны бронетехники из Луганска в Донецк показали на видео
На Украине пожаловались на враждебность жителей захваченных ВСУ донецких сел
Все материалы
Экономика
Дайте два!
Кто зарабатывает миллионы на покупках россиян в интернете
«Аэрофлот» стал первым среди традиционных компаний по росту провозных емкостей
Минфин раскрыл траты России на оборону
Правительство потратит миллиарды резервов ради российских регионов
Раскрыты расходы россиян на благотворительность
Дмитрий Кибкало«Нужно понимать, чем ты лучше конкурентов»
Сооснователь «Мосигры» — о том, как рождаются успешные бизнес-проекты
В России вдвое подорожала щучья икра
Все материалы
Силовые структуры
Без вина виноватый
Улюкаев всего лишь хотел выпить, а получил взятку. Теперь он сидит дома
За милых дам: что стоит за разборкой в ресторане Армавира
В перестрелке погибли криминальный авторитет и полковник Росгвардии
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Эвакуированы все московские отделения Альфа-банка
На Кубани поймали «черных» торговцев дельфинами
Кубанец попытался сделать селфи с гранатой и умер
«Богатые русские дети» устроили «шашки» на Кутузовском проспекте
Все материалы
Наука и техника
«Весь мир будет смеяться над нашей страной»
Российский ученый говорит, что перевернул математику с помощью калькулятора
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
На дне: российская ракета с 19 спутниками упала в океан
Второй пуск в истории Восточного закончился катастрофой
Сенатору понадобилась неделя на выяснение судьбы новых российских ракет
Показан новый способ взлома iPhone X
Запущенная с Восточного ракета с 19 спутниками упала в Атлантику
Запущенный с Восточного спутник выведен на орбиту
Все материалы
Спорт
«Газовое недоразумение»
«Спартак» тремя голами поздравил тренера «Зенита» с днем рождения
Кровь и футбол
Мафия захватила главный клуб Италии и подсадила Марадону на кокаин
Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
Жертвы отбора: Россию лишили победы на Олимпиаде в Сочи
Сборная потеряла первое место и рискует остаться без других медалей
СК узнал об ошибках информатора WADA Родченкова
Лишенная серебра Сочи-2014 биатлонистка раскрыла судьбу своей медали
Бразильского футболиста удалили за попытку засунуть палец в зад соперника
Все материалы
Культура
Новый черный
Зачем идти на выставку Малевича. И почему под юбкой ему самое место
Как писать о любви и говорить с Путиным
Эти и другие тайные знания на главной книжной ярмарке России
«Во всех фильмах мочат русских»
Александр Невский о голой мускулатуре, разборках в интернете и куриных грудках
Голые танцоры в Иерусалиме возмутили министра культуры
Половину праха Хворостовского захоронили в Москве
Режиссер самого кассового российского фильма раскрыл секрет успеха
Музыкант сыграл все рождественские песни за 500 лет
Все материалы
Интернет и СМИ
«У нас ректальное кровотечение»
В России пересняли «Доктора Хауса», и на это больно смотреть
В Кремле отреагировали на идею интервью Путина Дудю
Кошмар уже сегодня
Смертоносные угрозы будущего ближе, чем кажется
Девушка в танце бросила картофель в раскаленное масло и чуть не сожгла лицо
Найден способ попасть на PornHub без ущерба для репутации
«Я выбираю жить в кайф»
Российских блогеров учат зарабатывать на примере американцев
В Москве умер главный редактор журнала PC Magazine Олег Лебедев
Все материалы
Ценности
Сергей Полонский«У России нет того самого миллиарда. Поэтому мы в жопе»
Хулиган Полонский презирает денежную смазку и ищет бога в башне «Федерация»
Пальто невесты принца Гарри привело к интернет-коллапсу
Голая Ким Кардашьян озолотилась
На воду спущена крупнейшая турецкая суперъяхта
Любителям смартфонов предложили занять руки шарами
Назван самый важный предмет в женской косметичке
Свитер Бейонсе взбесил пользователей сети
Все материалы
Путешествия
Грибок и боль
Что угрожает туристам в съемных квартирах
Проверено на себе
Экоаудит поможет туристам выбрать место для отдыха
Ростуризм предупредил об угрозе терактов в ЕС и США в новогодние праздники
Тараканы и пирожки оказались угрозой для внутреннего туризма
Кадыров позвал россиян в Чечню на новогодние праздники
Уборщик отеля заработал на тайных любовниках
Составлена карта самых опасных мест для туристов
Все материалы
Из жизни
Принц Гарри и Меган МарклБабушка не против
Принц Гарри женится на актрисе-мулатке, наплевав на скандалы и интриги
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
«Тут совершенно не стесняются обсуждать интим»
История москвички, переехавшей в Милан
Пожарные устроили праздник брошенному одноклассниками мальчику-аутисту
Внезапно выпрыгнувший из воды крокодил набросился на туристку
Заключенный сбежал из тюрьмы и застрял в мусоре
На Тайване обнаружили «самую сексуальную в мире медсестру»
Все материалы
Ретро-Франкенштейны
Что будет, если современные автомобили скрестить с их «классическими» предками
Распродажа, в которой вы захотите поучаствовать
Десять шедевров из закромов Citroen, которые можно купить за доступные деньги
Какие машины любят европейцы
15 наиболее продаваемых машин в Европе
Муха не сидела!
Сколько стоят автомобильные «капсулы времени» спустя годы?
«Яндекс» вывел беспилотники на зимние дороги
В сети полностью раскрыли новый Mercedes-Benz CLS
Из Bentley, Lamborghini, Audi, BMW и Honda собрали идеальный автомобиль
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
Это чисто Питер
Сколько стоят квартиры в воспетом Шнуром городе на Неве
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Квартирант убил хозяина жилья из-за требования прибраться
Московская пенсионерка пригрозила взорвать дом после ссоры с консьержкой
Все материалы