Хворостовского посмертно выдвинули на «Грэмми»

Скончавшийся оперный певец Дмитрий Хворостовский номинирован на международную музыкальную премию «Грэмми». Американская академия звукозаписи опубликовала полный список претендентов на сайте награды во вторник, 28 ноября.

Хворостовский выдвинут в категории «Лучший классический сольный альбом» за диск «Свиридов: Отчалившая Русь», записанный на стихи Сергея Есенина совместно с пианистом Константином Орбеляном. Всего на награду претендуют пять альбомов.

Больше всего номинаций получил американский рэпер ДЖЕЙ-ЗИ — он выдвинут в восьми категориях. За ним следует хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар с семью номинациями.

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Победителей объявят 28 января 2018 года в Нью-Йорке. Церемония станет 60-й по счету. Предыдущее награждение состоялось в ночь на 13 февраля в Лос-Анджелесе. В категориях «Сингл года», «Лучший альбом», «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Запись года» статуэтки достались британской певице Адель.

Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет в Лондоне 22 ноября. Он два с половиной года боролся с раком мозга.