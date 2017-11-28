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Хворостовского посмертно выдвинули на «Грэмми»

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Скончавшийся оперный певец Дмитрий Хворостовский номинирован на международную музыкальную премию «Грэмми». Американская академия звукозаписи опубликовала полный список претендентов на сайте награды во вторник, 28 ноября.

Хворостовский выдвинут в категории «Лучший классический сольный альбом» за диск «Свиридов: Отчалившая Русь», записанный на стихи Сергея Есенина совместно с пианистом Константином Орбеляном. Всего на награду претендуют пять альбомов.

Больше всего номинаций получил американский рэпер ДЖЕЙ-ЗИ — он выдвинут в восьми категориях. За ним следует хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар с семью номинациями.

Победителей объявят 28 января 2018 года в Нью-Йорке. Церемония станет 60-й по счету. Предыдущее награждение состоялось в ночь на 13 февраля в Лос-Анджелесе. В категориях «Сингл года», «Лучший альбом», «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Запись года» статуэтки достались британской певице Адель.

Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет в Лондоне 22 ноября. Он два с половиной года боролся с раком мозга.

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