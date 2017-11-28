Кудрин назвал главный «хит» грядущего десятилетия

Бывший министр финансов и председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин убежден, что главным трендом развития экономики России в ближайшее десятилетие станет развитие городов и городских агломераций. Об этом сообщает Rambler News Service.

«Должен вам сказать, что ключом, хитом следующего десятилетия будет развитие в России крупных городов и агломераций», — заявил экс-министр в ходе форума Финансового университета «Что день грядущий нам готовит?».

По мнению Кудрина, темпы роста развития городских агломераций будут выше среднего по стране. Рост составит не 3-4 процента в год, как планируют власти, а будет в районе 5-7 процентов, убежден бывший глава Минфина.

Недавно Кудрин рассказал, как России сэкономить на аппарате чиновников. По его словам, благодаря цифровизации экономики число чиновников может сократиться на 30 процентов, а многие решения благодаря развитию технологий будут приниматься автоматически.