В здании ГУ МВД по Москве на Петровке произошел пожар

В 01:18 поступило сообщение о задымлении в административном здании по адресу Петровка, 38. Прибывшие пожарные обнаружили, что в электрораспределительном шкафу на первом этаже главного здания ГУ МВД по Москве произошло короткое замыкание, от которого загорелись провода. Площадь пожара составила два квадратных метра.

«Огонь был ликвидирован пожарными с помощью огнетушителя. В результате произошедшего никто не пострадал, эвакуация не проводилась. Все подразделения столичной полиции работают в штатном режиме», — сообщил собеседник «Ленты.ру» в правоохранительных органах. Огонь был ликвидирован в 01:32, уточнил он.

В конце августа в центре Ростова-на-Дону произошел пожар, в результате которого потерпевшими были признаны свыше 400 человек. В городе был веден режим чрезвычайно ситуации.