Собчак вкусила бычьей крови и спросила у Цоя о женщине-президенте в России

Видео: mozhem.friday.ru

Ксения Собчак вместе с журналистом Антоном Красовским в рамках проекта «Можем повторить» перевоплотились в «творческих интеллигентов средней руки» Серебряного века и отведали модного в то время напитка — говяжьей крови. Как объяснили авторы программы, в конце XIX — начале XX века считалось, что она способна дать женщинам молодость, а мужчин наделить силой.

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Поначалу Собчак отказывалась пробовать кровь, однако после недолгих уговоров пригубила стакан. Ведущие выпили «за Россию», после чего, кривясь от отвращения, принялись запивать это напитками со стола. Модный напиток назвали «гадостью» и «мерзкой жижей».

В другом эпизоде Собчак с Красовским, следуя еще одному веянию того времени, отправились на прием к спиритологу, чтобы задать умершим духам тревожащие их вопросы. В роли медиума выступил иллюзионист Илья Сафронов. Ведущие решили узнать будущее у Виктора Цоя. Собчак спросила, станет ли Россия свободной, и ей ответили одним стуком, что означало «да».

Затем ведущие поинтересовались, доживет ли Собчак до этой свободы. В ответ раздалось три удара, что присутствующие в комнате трактовали как «ни да, ни нет». В финале Собчак спросила, станет ли женщина президентом в России, на что донеслось два стука, что, вероятно, значило, «нет». Журналисты обвинили Сафронова в шарлатанстве и удалились из комнаты.

Развлекательная передача «Можем повторить» выходит на канале «Пятница» с ноября. Каждый выпуск ведущие перевоплощаются в образы разных эпох российской истории.

В середине октября Собчак о объявила о желании баллотироваться в президенты. Она позиционирует себя как кандидат «против всех» и призывает отдать за нее голос на выборах, чтобы продемонстрировать, сколько людей недовольны действующей властью в России.