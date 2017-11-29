Китайцев проведут пешком по Москве

В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» для москвичей и гостей столицы будет проведено более 40 бесплатных экскурсий, а для иностранных туристов разработано 5 экскурсионных программ на английском и китайском языках. Об этом сообщается на сайте Правительства Москвы.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в период с 22 декабря по 14 января. В его рамках гиды проекта «Гуляем по Москве» во время прогулок по центру города расскажут о достопримечательностях и интересных исторических фактах.

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Экскурсии на английском языке будут проводиться 23,24,30 декабря, а также 6 и 7 января. Для китайских туристов экскурсионная прогулка состоится 30 декабря.

В бесплатных пеших прогулках примут участие все желающие, оставившие заявку на сайте мероприятия.

В этом году фестиваль «Путешествие в Рождество» будет проводиться в пятый раз. Ежегодно в нем принимает участие все больше гостей столицы и жителей города Москвы. В рамках фестиваля на улицах города выступят артисты, пройдут концерты и мастер-классы, а также праздничные ярмарки.