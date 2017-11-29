Потанин рассказал о спортивной форме «Норникеля» и его планах

За пять лет новая команда руководства «Норникеля» привела компанию в «спортивную форму», посредством укрепления инвестиционной и бюджетной дисциплины, а также реконфигурации производства. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» президент «Норникеля» Владимир Потанин.

«Мы разделили медную и никелевую цепочки между Кольской ГМК и Заполярным филиалом, что повысило эффективность», — отметил бизнесмен.

При этом проводится модернизация, направленная на существенное сокращение негативного влияния производств на экологию. «Мы обновили и увеличиваем наши плавильные мощности на Надеждинском заводе, — конкретизировал Потанин. — С одной стороны, у нас это все становится более современным, а с другой – дает возможности для развития».

По его словам, продукция компании в настоящее время переосмысливается рынком. «Палладия требуется все больше. С кобальтом, с никелем такая же история в связи с производством батарей для электромобилей, — сказал президент «Норникеля». — Поэтому мы стараемся понять, как мы могли бы увеличить акционерную стоимость, адаптируя портфель наших продуктов к нуждам новых индустрий и нового спроса».

В ближайшем будущем «Норникель» планирует существенно расширить мощности по обогащению руды, путем строительства третьей очереди Талнахской обогатительной фабрики и развития Южного кластера с задействованием мощности Норильской обогатительной фабрики.

В течение пяти лет, по словам Потанина, компания может «получить существенную прибавку к тому производству, которое мы демонстрируем сегодня». Однако ожидания рынка по мнению экспертов Норникеля завышены, поэтому вместо массированных инвестиций компания будет заниматься тонкой настройкой «продуктовых рядов».