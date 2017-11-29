Иранца заставили сдаться россиянину из-за грядущей схватки с борцом из Израиля

Иранский борец вольного стиля Алиреза Карими-Махиани намеренно проиграл поединок российскому спортсмену Алихану Жабраилову на молодежном чемпионате мира в Польше. Об этом сообщает The New York Times.

Большую часть поединка Карими-Махиани уверенно лидировал по очкам, однако затем перестал сопротивляться, и россиянин сумел победить. Иранец рассказал, что тренер потребовал от него проиграть схватку, так как в случае победы он должен был выйти на израильтянина Ури Калашникова.

Спортсмен был недоволен тем, что его заставили уступить из-за политических разногласий. «Я упорно тренировался месяцами, чтобы выиграть золото, и я легко мог бы победить. А теперь вся моя тяжелая работа сведена на нет», — заявил он.

Иранец должен был встретиться с израильтянином в схватке за третье место, однако снова отказался от поединка. В итоге Калашников завоевал бронзовую медаль. Россиянин Жабраилов получил золото турнира, победив в финале представителя Казахстана Азамата Даулетбекова.

Отношения между Ираном и Израилем остаются напряженными с 1970-х годов. Иран не признает Израиль как государство и считает, что тот незаконно оккупировал палестинские территории.