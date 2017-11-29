Сотрудников вузов спасут нравственные ориентиры и 2 миллиарда рублей

Министерство образования и науки до конца года выделит более двух миллиардов рублей на поднятие зарплат педагогических и научных работников вузов до уровней, установленных в «майских указах» президента России. Об этом глава ведомства Ольга Васильева рассказала на семинаре-совещании «Настоящее и будущее финансовой политики Минобрнауки России» в Российском университете дружбы народов, передает ТАСС.

Министр заявила, что педагогические работники и научные сотрудники «не должны стать заложниками недостаточно эффективного управления учреждениями». Она также отметила, что зарплаты ректора и преподавателя не должны отличаться в 10 раз, потому что «должны быть нравственные ориентиры».

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«У вас реально люди получают скромные деньги, а вы приносите справки о высокой средней заработной плате в вузе и просите начислить вам 700 тысяч рублей, когда люди у вас по 35-45 получают. Это как?», — возмутилась Васильева.

Министр раскрыла схему того, как руководство вузов, «повышая достаток только отдельных, приближенных преподавателей, фактически не повышают зарплату педагогического коллектива». «По принципу "у тебя 20, у меня 120, а средняя у нас 70"», — заявила глава ведомства и призвала «жить и работать честно».

23 ноября рекрутинговый сервис HeadHunter опубликовал данные опроса, согласно которому 69 процентов отечественных специалистов не могут назвать свою заработную плату достойной, при этом довольны ей оказались только три процента респондентов. Специалисты отметили, что столь низкие показатели сохраняются уже второй год.