Суд рассмотрит спор между «Автодором» и «Главной дорогой»

6 декабря 9-й арбитражный апелляционный суд рассмотрит спор между государственной компанией «Автодор» и ОАО «Главная дорога» по поводу ситуации, возникшей вокруг выплат в рамках концессии по строительству объезда вокруг Одинцово. Об этом сообщает РБК.

Согласно сведениям, содержащимся в апелляционной жалобе «Автодора», часть запрашиваемых «Главной дорогой» денег компания уже получила за счет возмещения НДС, не уведомив об этом «Автодор» и скрыв, таким образом, дополнительный денежный поток в рамках соглашения. Дело в том, что возврат этого налога вообще не предусматривался финансовой моделью соглашения, тем более что речь шла об НДС с капитальных затрат, которые финансировало государство.

В «Автодоре» также считают, что дополнительное соглашение о МЕВ в 2013 году заключалось в связи с тем, что у концессионера не было на тот момент других источников дохода. Но в марте 2015 года «Автодор» получил от «Главной дороги» отчет, в соответствии с которым компания с 2010 года возместила НДС в размере 1,6 миллиарда рублей. Другими словами, у концессионера возник неоговоренный ранее источник дохода, изменивший финансовую модель, закрепленную в соглашении. Поэтому «Автодор» сознательно не стал оплачивать обеспечение МЕВ, поскольку это нарушило бы «экономический баланс» соглашения и «Главной дороге» пришлось бы возвращать излишек средств обратно «Автодору». В ответ на требования «Главной дороги» «Автодор» неоднократно предлагал скорректировать расчет выплат по проекту.

Как отмечает издания, главный вопрос, на который должен дать ответ суд — каков правовой статус подобных споров. В «Автодоре» полагают, что концессионер должен был обратиться с иском не в арбитражный суд, а в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ (третейский суд), что указывается в самом концессионном соглашении. Тем не менее Арбитражный суд Москвы, вынося решение, основывался на нормах закона о госзакупках (94-ФЗ), приравняв, по сути, заключение госконтракта к заключению концессионного соглашения. «Такая позиция суда может вызывать только опасения», — считает председатель правления «Национального центра развития государственно-частного партнерства» Павел Селезнев.По словам Селезнева, концессии и закупки имеют абсолютно разную правовую природу, разные цели и разное регулирование.

Спор между «Главной дорогой» — компанией, строившей обход Минского шоссе и «Автодором» начался в 2014 году. Компании работали по концессионному соглашению, заключенному в 2009 году. В ходе строительства возникли задержки с выделением компании земельных участков, в связи с чем в 2013 году было выпущено распоряжение правительства и подписано дополнительное соглашение, согласно которому концессионеру («Главная дорога») с 1 января 2014 года обеспечивается минимальная ежегодная выручка (МЕВ) как разница между плановым и фактическим сбором платы за проезд транспорта дороге. Это решение было принято, чтобы не допустить дефолта компании, выпустившей облигации для обеспечения строительства.

Спор возник вокруг выплаты МЕВ. «Главная дорога» утверждает, что на протяжении нескольких лет направляла «Автодору» счета для обеспечения МЕВ, однако денег так и не поступило. После попыток урегулировать спор во внесудебном порядке концессионер обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании неуплаченных 2,4 миллиардов рублей МЕВ и процентов по долгу. В сентябре 2017 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Главной дороги» к «Автодору», обязав госкомпанию выплатить весь долг из собственных средств, но та обжаловала решение в 9-ом апелляционном арбитражном суде.