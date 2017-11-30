Домрачева прокомментировала возможное отстранение России от Олимпиады-2018

Все чистые спортсмены должны принять участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Такое мнение высказала белорусская биатлонистка, трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Ее слова приводит Sputnik.

«Я хочу, чтобы на Олимпиаде выступали все сильнейшие спортсмены. С детства мы все кладем на олимпийский алтарь. И в один момент понять, что мечта перечеркнута — катастрофа. Поэтому моя позиция предельно конкретна: чистые спортсмены должны выступать на Олимпиаде в Южной Корее», — сказала Домрачева.

Белоруска прокомментировала появляющиеся каждый день новости о дисквалификации российских спортсменов. «В последние недели происходит просто обвал новостей подобного толка. Даже не успеваешь за ними следить. Причем если раньше была острая эмоциональная реакция, зарождались бурные дискуссии, то ныне дурные вести чуть ли не вошли в привычку. Обыденность, да и только», — сказала она.

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29 ноября МОК пожизненно отстранил трех российских спортсменов: бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Всем троим отныне запрещено выступать на Олимпийских играх и посещать какие-либо мероприятия, проводимые под эгидой МОК.

Ранее в ноябре комиссия МОК лишила сборную России 10 медалей ОИ-2014. В активе команды осталось девять золотых наград, команда опустилась с первого на четвертое место в общем зачете.