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Экологическая ситуация в Краснодарском крае вызвала опасения у экспертов

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Экологическая ситуация в Краснодарском крае вызвала серьезные опасения у экспертов. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве сказал председатель Азово-Черноморского отделения Общероссийской общественной организации по защите окружающей среды «Общественный экологический контроль России» Антон Василишин, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Василишина, в районе Анапы вопреки законодательным нормам на береговой линии ведется строительство 16-17 этажных гостиничных комплексов. «Канализация там не предусмотрена, видимо, все пойдет в речку Анапку и море , где купаются отдыхающие», — отмечает эксперт.

Эколог также подчеркивает, что уничтожаются уникальные песчаные пляжи Анапы. Еще одним примером отношения к экологии на курорте ситуация с санаторием " Анапа-океан" , которым владеет московский бизнесмен Илья Бейлин. По словам активистов, предприниматель построил ресторан, самовольно заняв 4 сотки муниципальной земли , в том числе часть тротуара к набережной и зелеными насаждениями. Представители общественной организации пытались через суд восстановить сроки,чтобы отменить это, как они считают, незаконное решение и вернуть землю городу. Но судья анапского городского суда Борис Михин отказал им в этом. При этом ни муниципалитет, ни надзорные органы, по словам активистов, интереса к захвату муниципальной земли не проявили.

В свою очередь, председатель антикоррупционного комитета некоммерческого партнерства «Национальный Комитет экологической безопасности» Любовь Лоскутова говорит: " В последние годы на курорте отмечают всплеск кишечно-вирусных инфекций ,что связано в том числе с канализационными сбросами".

На Таманском полуострове проблемы связаны в том числе со строительством Крымского моста. Отработанные грунты требуют утилизации, но их вместо этого просто вывозят в поля, говорит Василишин. «Деньги на утилизацию выделяются, но мусор просто разравнивают строительной техникой», — отмечает эколог.

Крымский мост должен соединить Крым и Краснодарский край. Его длина составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по мосту запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.

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