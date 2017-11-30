Макларен призвал МОК применить к России коллективные санкции

Автор двух докладов о российской государственной допинг-программе, глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен считает, что Международный олимпийский комитет должен применить к России коллективные санкции. Об этом он заявил в интервью газете Спорт Экспресс.

Материалы по теме Русская моча против стукача Он кормил чемпионов допингом и стал главным врагом России

Отвечая на вопрос о допуске российской сборной к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, Макларен сказал, что «тут должна быть применена некая коллективная санкция». Он пояснил, что, по его мнению, «санкции должны распространяться не только на конкретных спортсменов, которые были уличены в нарушениях правил на Играх в Сочи».

«Это очень сложный вопрос. Слава Богу, решать его не мне, а МОК», — уточнил он.

12 ноября генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что несогласие с выводами из доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена помешает российским спортсменам попасть на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.