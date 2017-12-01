Самый популярный мессенджер в мире снова дал сбой

Пользователи самого популярного в мире мессенджера WhatsApp пожаловались на неполадки в работе сервиса. По данным сайта Downdetector, проблемы с доступом к приложению начались около 05:00 по московскому времени.

Недовольство пользователей вызвали проблемы с подключением к мессенджеру и невозможность залогиниться. Кроме того, сбой затронул отправление и прием сообщений.

Судя по карте, проблемы в работе WhatsApp коснулись пользователей по всему миру. Жалобы поступают от жителей Бразилии, Аргентины, Южной Африки, Индии, Сингапура, Казахстана, Малайзии и стран Западной и Центральной Европы.

В прошлый раз крупный сбой в работе мессенджера был зафиксирован 30 ноября. Первые жалобы на неполадки начали появляться в районе 22:00 по московскому времени. На проблемы с приложением жаловались в США, Мексике, Чили, Перу и странах Европы, передает ТАСС.