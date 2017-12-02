Трясущийся Дрейк стал мемом

Канадский рэпер Дрейк стал героем мемов после видеозаписи, на которой он наливает газировку в стакан и странно трясется. Пользователи сети начали массово придумывать ситуации, в которых можно было бы вести себя так же.

Один из юзеров написал в Twitter, что такая реакция уместна в том случае, когда твоя девушка обнаруживает, что ты ставишь лайки другим в Instagram.

Пользователь под ником k_wall15 предположил, что это «то чувство, когда купил биткоин за 11 тысяч долларов и смотришь, как он падает до 8,7 тысячи». Другие отметили, что отреагировали бы так же, если бы мама зашла в комнату, когда они смотрят порно.

Caught in the act.SN: he's a living meme 😂 #Busted#nonuts#drizzy#bmwt#vogue#rihanna#selenagomez#love#drake#Aubrih#queen#Beyonce#future#migos#jayz##ovo#nickiminaj#busted#mom#Raptors#meme A post shared by @rihspire on Nov 29, 2017 at 8:29pm PST

«Друг позвал тебя на тусовку, ты начинаешь наливать себе выпить, и тут приходит хозяин квартиры и спрашивает, кто ты такой», — прокомментировал вирусный ролик еще один юзер. Кто-то предположил, что так ведет себя школьник, не сделавший домашнюю работу.

30 ноября сообщалось, что в сети набирает популярность видео с Дрейком, посетившим игру баскетбольной команды «Торонто Рэпторс». На записи артист наливает из банки в белый стакан напиток розового цвета — Perrier со вкусом грейпфрута. После этого он смотрит вперед и, по-видимому, понимает, что его снимают. Исполнитель начинает странно дергаться, при этом улыбаясь.